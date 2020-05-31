СК назвал три версии поджогов исторических домов в Новой Ладоге

Управление Следственного комитета по Ленобласти остановилось на трех версиях пожаров в Новой Ладоге последнего времени, уничтоживших деревянные дома, которые представляли для государства историко-культурную ценность. Наиболее примечательная из них - злой умысел, продиктованный коммерческими соображениями. Другие две имеют отношение к "бескорыстным" мотивам.

"Преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений, в том числе теми же лицами, которыми совершены поджоги памятников культурного наследия в городе Новая Ладога в 2018-2019 годах; поджог совершен лицом, имеющим заболевание психики (пиромания)", - говорится в сообщении.

17 мая неизвестный поджег казарму для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX века в Кузнечном переулке. В ту же ночь в результате умышленного поджога сгорел еще один памятник архитектуры - деревянный дом купца Шабанина на улице Карла Маркса.

25 мая следователи подали судебный иск с требованием снять с должности главу Новоладожского городского поселения. В рамках возбужденного уголовного дела ведомство обвиняет как нынешнего, так и предыдущего главу за проявленную халатность и попустительство при организации охраны зданий.