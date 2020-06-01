18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:51

СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, пишет "Эхо Москвы в Петербурге" в своем Twitter со ссылкой на источник в Центризбиркоме. Подробности пока не приводятся, подтверждения информации нет.

Ранее появилась информация, что ЦИК предлагает максимально упростить процедуру голосования по Конституции. Так, есть вероятность, что в бюллетени не будут вносить паспортные данные, а голосовать на дому можно будет при желании и без уважительной причины. Также сообщалось, что ЦИК предлагает растянуть голосование на несколько дней и организовать участки для голосования на открытом воздухе, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. 

Сообщалось, что среди обсуждаемых дат голосования – 1 или 8 июля, об этом может быть объявлено в ближайшие дни. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса. 

23 мая Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. В Петербурге 25 мая опробовали систему, проведя онлайн-голосование о качестве дистанционного обучения.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

16:45 Путин решил провести голосование по поправкам Конституцию 1 июля

16:26 Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

16:24 Федеральный фонд ОМС попросил не требовать результаты тестов на COVID-19 при оказании медуслуг

16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

15:55 ЗакС поправит бюджет Петербурга в пользу врачей, актеров и работников допобразования

15:50 Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

14:51 СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

14:34 Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня

14:23 Напавший на борцов с нелегальной торговлей "бородач" получил условный срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru