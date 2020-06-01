СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, пишет "Эхо Москвы в Петербурге" в своем Twitter со ссылкой на источник в Центризбиркоме. Подробности пока не приводятся, подтверждения информации нет.

Ранее появилась информация, что ЦИК предлагает максимально упростить процедуру голосования по Конституции. Так, есть вероятность, что в бюллетени не будут вносить паспортные данные, а голосовать на дому можно будет при желании и без уважительной причины. Также сообщалось, что ЦИК предлагает растянуть голосование на несколько дней и организовать участки для голосования на открытом воздухе, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Сообщалось, что среди обсуждаемых дат голосования – 1 или 8 июля, об этом может быть объявлено в ближайшие дни. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса.

23 мая Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах. В Петербурге 25 мая опробовали систему, проведя онлайн-голосование о качестве дистанционного обучения.