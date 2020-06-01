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16:53

Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

фото ЗакС политика Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в управление МВД по Москве с заявлением о клевете и заведомо ложном доносе, передает "Интерфакс".

Адвокат Анатолий Кучерена, который будет представлять интересы Данкверта в суде, рассказал, что глава Россельхознадзора просит возбудить дело в связи с сообщениями о том, что он и его заместитель якобы вымогали 500 тысяч долларов у польской компании "Млековита". Иск Данкверт подал как частное лицо, а не глава ведомства. 

О вымогательстве заявил в Генпрокуратуру некий Ярослав Сергеев. Он сообщил, что Данкверт якобы вымогал у "Млековиты" деньги за снятие ограничений на поставки ее продукции в России. Сам Данкверт подчеркивал, что в заявлении содержатся сведения, которые он считает "заведомо ложными и не соответствующими действительности", и объявлял о намерении обратиться в правоохранительные органы. 

"Млековита" попала под ограничения Россельхознадзора в 2014 году из-за того, что в ее продукции нашли кишечную палочку. При этом компания оказалась под санкциями. "Млековита" также опровергает сведения о вымогательстве. 

 

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