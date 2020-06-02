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16:46

ЦИК утвердил порядок проведения электронного голосования

фото ЗакС политика ЦИК утвердил порядок проведения электронного голосования

Центральная избирательная комиссия на заседании 2 июня приняла за основу порядок проведения дистанционного электронного голосования. Член ЦИК Николай Булаев отметил, что в течение двух дней комиссия доработает порядок. Пока же главы субъектов России могут заявить ЦИК о желании организовать электронное голосование в своем регионе, сообщил Булаев. 

Он рассказал, что проголосовать электронно-дистанционно можно будет с 25 по 30 июня включительно на сайте 2020og.ru. Для этого человеку необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуги или, для москвичей, на сайте mos.ru, сообщил член ЦИК. По его словам, там же необходимо подать заявление на участие в общероссийском голосовании в электронно-дистанционном виде - заявления принимаются с 5 июня по 14:00 часов 21 июня. Если же человек не проголосовал в течение шести дней, то 1 июля он может прийти на участок и выразить свою позицию там, отметил Булаев. Он уточнил, что для этого участковая комиссия должна будет на специальном портале получить подтверждение, что человек еще не проголосовал.

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Булаев добавил, что для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) создадут специальную территориальную комиссию. В нее должны войти представители парламентских партий и субъектовых избиркомов - всего 10 человек, пояснил член ЦИК. Он уточнил, что в ТИК можно назначить наблюдателей, а также там смогут присутствовать средства массовой информации.

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Все результаты волеизъявления будут анонимизированы и зашифрованы, сообщил Булаев. По его словам, для расшифровки потребуется несколько частей "ключа" - его сбор будет проходить после 20:00 часов 1 июля в присутствии членов ТИК, наблюдателей и СМИ. После итоги дистанционного электронного голосования внесут в государственную автоматизированную системы "Выборы", рассказал Булаев.

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