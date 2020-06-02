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18:22

Полуденный выстрел 5 июня посвятят дню прорыва морской минной блокады Ленинграда

фото ЗакС политика Полуденный выстрел 5 июня посвятят дню прорыва морской минной блокады Ленинграда

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 5 июня посвятят годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда, сообщили в Смольном.

Сделать выстрел доверят капитану 2-го ранга в отставке, председателю совета общественной организации "Ветераны соединений охраны водного района и бригад траления Военно-морского флота в минной войне на море" Николаю Иванову. Он был инициатором установки памятного знака на Серафимовском кладбище морякам тральщиков, погибшим во время Великой Отечественной войны и послевоенного боевого траления, а также создания в Кронштадте памятника.

5 июня 1946 года была прорвана морская минная блокада Ленинграда. Очищать Финский залив от мин начали в сентябре 1944 году. После прорыва был проложен первый безопасный путь в Балтийское море, от Кронштадта до фарватера Таллин – Хельсинки.

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