Петербургские синоптики прогнозируют теплый июнь

Июнь 2020 года должен будет оказаться теплым и близким к норме, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главного городского синоптика Александра Колесова.

"Температура воздуха практически в течение месяца ровно распределяется. <…> Дневная температура - 16-21 градус, это основной фон дневной температуры в течение месяца. Отдельные периоды будут более теплыми - 22-27 градусов", - приводятся выдержки из его прогноза.

Доминирующим типом осадков станут кратковременные дожди. В сумме осадков петербуржцы "насчитают" тоже близкое к средним значениям количество: оно будет варьироваться от 80% до 120% от нормы. В свою очередь, запредельно жарких дней, по оценкам Колесова, в этом июне ждать не приходится.

Прошедший май специалист охарактеризовал как сравнительно холодный, если анализировать статистику последних двадцати лет, и при этом чрезвычайно солнечный: целиком пасмурным выдался только один день 21 мая.