Дела "Омбудсмена полиции" передали для расследования из МВД в СК

Уголовные дела, возбужденные в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, переданы из МВД в Следственный комитет, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, об этом ему сообщил следователи. Таким образом, управление СК по Москве займется предварительным расследованием четырех дел.

В отношении Воронцова возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. По версии полиции, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания.

"Медиазона" со ссылкой на источник сообщала, что московское МВД потребовало от полицейских до 3 июня сообщить о случаях продажи информации Воронцову, пригрозив в противном случае наказанием "в соответствии с законодательством".