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15:20

Два дома у станции метро "Московская" стали региональными памятниками

фото ЗакС политика Два дома у станции метро "Московская" стали региональными памятниками

Дома 206 и 208 по Московскому проспекту приобрели статус региональных памятников культурно-исторического значения как яркие представители советского неоклассицизма, сообщает сайт КГИОП. В соответствующем реестре они значатся как "жилые дома Ленсовета". В каждом из элитных домов для чиновников - по шесть этажей и четыре парадных. Квартиры делятся на три типа - трех-, четырех- и пятикомнатные.

"Для проветривания использовалась "шведская система" подачи воздуха, устроенная под окнами, что позволило отказаться от форточек. Помимо просторных кухонь в квартирах были предусмотрены отдельные комнаты для домработниц и светлые ванные комнаты", - говорится в сообщении.

Характерные представители сталинской архитектуры, жилые дома Ленсовета были построены в 1937-1940 года по проекту архитекторов Александра Гегелло и Сергея Васильковского. В годы Великой Отечественной войны два заметных дома на одной из главных магистралей города практически не пострадали.

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