ВООПиИК сформулировало претензии к реставрации Гатчинского дворца

Эксперты ВООПИиК, с подозрением отнесшиеся к изменению цвета Гатчинского дворца в ходе реставрационных работ, исследовали нижнюю поверхность фасада и сделали несколько выводов. Согласно их заключению, поверхность облицовки пропитали специальным укрепляющим составом, окрасившим здание в серый цвет, а сверху вдобавок покрыли гидрофобизатором.

"И то, и другое выполнено вопреки проектным технологическим разработкам. Как показывает теория и практика наблюдения за результатами реставрационных работ на памятниках архитектуры, в данной ситуации для "гатчинских" доломитов подобная обработка не имеет никакого обоснования и лишь является фактором, провоцирующим его деструкцию", - говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют, что в результате в ближайшие годы работы придется повторить. Между тем, чиновники из КГИОП если и реагируют на критику, то отвергая ее в пренебрежительном тоне, отмечают общественники. ВООПИиК также обращает внимание на то, что ведущиеся с ноября прошлого года работы отклоняются от действий, прописанных в техническом задании, и напоминает, что цвет гатчинского доломита - желтый.