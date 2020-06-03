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17:19

Удальцова оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

фото ЗакС политика Удальцова оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов получил от суда в Москве стандартный штраф в размере 4 тысячи рублей за нарушение режима повышенной готовности, установленного в городе, о чем он сообщил у себя в Facebook.

Поводом для административного наказания послужил его выход к правительственному зданию в центр столицы 20 мая. Как человек, которому из-за судимости запрещено участвовать в уличных акциях даже независимо от режима временных ограничений, он не стоял в пикете и давал интервью. В стороне от него демонстрировали плакаты его соратники. В конечном счете полицейские задержали всех троих. Персональный пропуск, позволяющий прогулки по городу, политику не помог. В настоящий момент Удальцов намеревается обжаловать штраф, считая его незаконным.

На акции "леваки" требовали от правительства выплаты 25 тысяч рублей всем россиянам, за последнее время лишившихся работы, и "поворота к социализму".

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