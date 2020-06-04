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13:54

Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

фото ЗакС политика Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

Дореволюционный кирпичный дом 55 по Малому проспекту Васильевского острова обретет надстройку благодаря тому, что его возраст изменили в документах, сообщает специализированное издание "Канонер". Формально разрешение компании "Маршал" досталось по той причине, что вместо 1890-х годов годом появления приземистого сооружения был указан 1977.

Именно это обстоятельство позволит "повысить" объект больше, чем на один метр. В настоящее время работы вовсю ведутся и над домом 55, и над домом 57, которые составляют единое стилистическое целое. Целью этих работ официально значится создание "развлекательного центра" в несколько этажей.

До революции одноэтажное продолговатое здание из красного кирпича было частью завода, на котором производили подковы и гвозди.

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