Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

Дореволюционный кирпичный дом 55 по Малому проспекту Васильевского острова обретет надстройку благодаря тому, что его возраст изменили в документах, сообщает специализированное издание "Канонер". Формально разрешение компании "Маршал" досталось по той причине, что вместо 1890-х годов годом появления приземистого сооружения был указан 1977.

Именно это обстоятельство позволит "повысить" объект больше, чем на один метр. В настоящее время работы вовсю ведутся и над домом 55, и над домом 57, которые составляют единое стилистическое целое. Целью этих работ официально значится создание "развлекательного центра" в несколько этажей.

До революции одноэтажное продолговатое здание из красного кирпича было частью завода, на котором производили подковы и гвозди.