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16:52

Северодвинск закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

фото ЗакС политика Северодвинск закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Власти Архангельской области решили ограничить въезд и выезд из Северодвинска из-за вспышки коронавируса, в том числе на стратегических оборонных предприятиях, сообщили в правительстве региона.

Карантин будет действовать с полуночи 6 июня до особого распоряжения. Исключение будет сделано для граждан, которым нужно приехать или уехать по работе или за медпомощью, для спецслужб и для тех, кто следует через Северодвинск транзитом в Онежский район или обратно. При себе нужно будет иметь документы, подтверждающие цели поездки. Абсолютно все автомобили, кроме спецтранспорта вроде скорой помощи, пожарных или полиции, будут останавливаться на КПП.

Крупным заводам - АО "ПО "Севмаш", ОАО "Центр судоремонта "Звездочка", ОАО "Северное производственное объединение "Арктика", ФГУП "Северный Рейд" - рекомендовали прекратить организованную перевозку работников, которые проживают в Архангельске, Приморском районе и Новодвинске, к месту работы и обратно. В АО "ПО "Севмаш" уже сообщили, что иногородним работникам предоставят оплачиваемые отпуска вне утвержденного графика или отпуска без сохранения зарплаты.

Госслужащие перейдут на удаленную работу. Также будут работать удаленно те госслужащие, которые живут в Северодвинске, но работают в других муниципальных образованиях, а также проживающие Архангельске, Новодвинске и Приморском районе, но работающие в Северодвинске.

В Архангельской области на 4 июня зафиксировано 2 587 случаев заражения коронавирусом.

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