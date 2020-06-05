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12:24

Титов призвал разрешить проведение корпоративов ради спасения шоу-бизнеса

фото ЗакС политика Титов призвал разрешить проведение корпоративов ради спасения шоу-бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов полагает, что в России следует возобновить практику проведения различных зрелищных мероприятий для того, чтобы спасти индустрию шоу-бизнеса. Эта отрасль экономики, заявил омбудсмен, находится в крайне тяжелом положении ввиду установленных "коронавирусных" ограничений.

"Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков. Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые „неафишные" мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора", - поделился соображениями Титов в ходе онлайн-конференции "Индустрия развлечений в условиях пандемии".

Напомним, начиная с марта в России запрещено проведение любых массовых мероприятий. Закрыты кинотеатры, концертные залы, запрещены гастроли исполнителей. При этом власти обязали владельцев клубов вернуть зрителям деньги за нереализованные билеты.

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