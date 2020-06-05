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13:41

"Роскосмос" удалил из Twitter старые сообщения Рогозина

фото ЗакС политика "Роскосмос" удалил из Twitter старые сообщения Рогозина

Из официального аккаунта "Роскосмоса", который ранее принадлежал главе корпорации Дмитрию Рогозину, удалили старые публикации, обратило внимание "Радио Свобода".

Пропали, но остались доступны в архивах такие твиты, как "Мы – русские. С нами Бог", шутка Рогозина с предложением США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута, а также твит о "защитниках Славянска".

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в разговоре с "МБХ медиа" пояснил, что твиты удаляют, поскольку теперь там будет только информация госкорпорации.

"Персональная переписка Дмитрия Олеговича — это его личное, а все то, что под логотипом „Роскосмоса" — это госкорпорация. Это очевидно, по-моему. Так как сейчас это твиттер „Роскосмоса", естественно, информация там касается госкорпорации", - сказал Устименко.

Рогозин передал свой аккаунт "Роскосмосу" 3 июня. Изначально сообщения оставили в аккаунте, на что обратили внимание в соцсетях.

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