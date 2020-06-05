"Роскосмос" удалил из Twitter старые сообщения Рогозина

Из официального аккаунта "Роскосмоса", который ранее принадлежал главе корпорации Дмитрию Рогозину, удалили старые публикации, обратило внимание "Радио Свобода".

Пропали, но остались доступны в архивах такие твиты, как "Мы – русские. С нами Бог", шутка Рогозина с предложением США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута, а также твит о "защитниках Славянска".

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в разговоре с "МБХ медиа" пояснил, что твиты удаляют, поскольку теперь там будет только информация госкорпорации.

"Персональная переписка Дмитрия Олеговича — это его личное, а все то, что под логотипом „Роскосмоса" — это госкорпорация. Это очевидно, по-моему. Так как сейчас это твиттер „Роскосмоса", естественно, информация там касается госкорпорации", - сказал Устименко.

Рогозин передал свой аккаунт "Роскосмосу" 3 июня. Изначально сообщения оставили в аккаунте, на что обратили внимание в соцсетях.