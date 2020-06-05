Министр развития инфраструктуры Калининградской области подхватила COVID-19

В правительстве Калининградской области обнаружили первого заболевшего коронавирусной инфекцией чиновника, информирует "Интерфакс".

"Заболела министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. Это первый случай среди наших чиновников. Она госпитализирована в инфекционную больницу, состояние удовлетворительное", - отчитались в оперативном штабе по региону.

На сегодняшний день устанавливается круг лиц, с которыми в последнее время контактировала Дятлова.

Отметим, по состоянию на 5 июня в Калининградской области официально зафиксировано 1700 случаев заражения COVID-19, излечились 740 граждан, погибли 29 человек.