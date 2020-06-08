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Поправки в Конституцию

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11:27

"Яблоко" выступило против голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика "Яблоко" выступило против голосования по поправкам в Конституцию

Федеральный политический комитет партии "Яблоко" определился с позицией по поводу предстоящего всенародного голосования по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Основной закон России. Текст принятого на днях решения комитета появился на сайте партии 8 июня. 

"Яблоко" считает для себя принципиально неприемлемым участие в плебисците. При этом партийцы заявили, что с уважением относятся ко всем формам протеста против принятия поправок, в том числе голосованию против и перечеркиванию бюллетеней. 

"Учитывая постоянные фальсификации, которые организуют российские власти в ходе выборов всех уровней в последние десятилетия, мы понимаем, какими будут объявлены "итоги голосования": путем обмана и махинаций будут "определены" запрограммированные заранее нужные проценты", - говорится в тексте решения.

Ранее заместитель председателя федерального политического комитета "Яблока", депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг сообщили ЗАКС.Ру, что планируют голосовать "против" поправок, но не уверены, что из-за ситуации с коронавирусом будут призывать к этому других.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится в России 1 июля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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