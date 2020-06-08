Глава Карелии поведал Путину о новых жертвах COVID-19 в республике

Во время совещания Владимира Путина с главами регионов руководитель Карелии Артур Парфёнчиков рассказал президенту о новых жертвах коронавирусной инфекции, скончавшихся на территории республики.

Так, отметил он, к трём умершим от COVID-19, о которых стало известно ранее, за сутки прибавилось ещё двое погибших: умерла 70-летняя жительница Петрозаводска и 57-летняя сотрудница Беломорской биологической станции имени Н. А. Перцова, приехавшая в Карелию из Ленобласти.

Кроме того, Парфёнчиков напомнил Путину о вспышке заболевания, произошедшей на Белопорожской ГЭС 1 июня: там COVID-19 выявили у 71 работника, а у 248 служащих тесты показали отрицательные результаты. Это самый большой очаг заболевания в Карелии.

Напомним, по состоянию на 8 июня в республике зафиксировано 656 случаев заражения коронавирусом.