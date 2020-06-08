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8 июня, 20:35

Дмитриева критикует требование прямых выплат гражданам

фото ЗакС политика Дмитриева критикует требование прямых выплат гражданам

Петербургский депутат Оксана Дмитриева высказалась о предпринимаемых к настоящему моменту мерах поддержки населения как федеральной, так и городской властью. Согласно ее профессиональной экономической оценке, на этот раз действия чиновников выглядят адекватнее и разумнее, чем обычно, но еще есть куда стремиться. Пока не достигнутый идеал для нее - это максимальное распределение средств в пользу регионов для решения насущных финансовых проблем, поскольку в конечном счете деньги на поддержку бизнеса выделяются именно на уровне субъектов РФ. В свою очередь, разовая помощь пострадавшим гражданам из Фонда национального благосостояния, продвигаемая несистемной оппозицией, представляется ей малоубедительной.

"Надо дать возможность регионам поддержать малый и средний бизнес. <...> А эти постоянные требования десяти, двадцати тысяч, на мой взгляд, не очень грамотные, потому что если это в дополнение к мерам, то тогда не хватит, а если это вместо мер, которые я перечислила, то это, в общем, цинизм и гораздо меньше того, что нужно", - подчеркнула она в эфире "Эха Петербурга".

Отметим, что сегодня, 8 июня, стало известно о выделении городским правительством дополнительного миллиарда на содействие бизнесу и промышленности в условиях "коронавирусного" кризиса.


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