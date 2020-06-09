Кремль призывает регионы широко использовать практику досрочного голосования по Конституции

В администрации главы государства рекомендовали региональным властям организовать процесс по голосованию по поправкам в Конституцию таким образом, чтобы поток желающих поучаствовать распределился равномерно в течение всех семи дней плебисцита, передает РБК.

Как отметил собеседник издания, такое воззвание Кремля говорит о том, что федеральный центр хочет, чтобы досрочно проголосовало как можно больше граждан.

Несмотря на это, точно предугадать, сколько человек проголосует досрочно в каждый из предшествующих 1 июля дней, невозможно. Однако регионы попробуют задействовать избирателей по максимуму в первые три дня.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.