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19:28

Беглов пересказал схему возвращения города "к нормальной жизни"

фото ЗакС политика Беглов пересказал схему возвращения города "к нормальной жизни"

Глава Петербурга Александр Беглов представил актуальный на сегодняшний день план того, как и когда будут смягчаться и сниматься ограничения, наложенные на граждан, работу учреждений и бизнеса ввиду пандемии COVID-19. Послабления стали в принципе возможны только в последние три недели, когда специальный "коронавирусный" коэффициент, введенный Роспотребнадзором, стал постепенно снижаться. Если позволит ситуация с эпидемией, то уже в самое ближайшее время спектр доступных горожанам услуг расширится в самое ближайшее время.

"С Роспотребнадзором уже согласованы такие шаги, как открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг (кроме услуг салонов красоты)", - рассказал он в интервью ТАСС.

К первому же этапу относятся занятия физкультурой для улице для любителей и в специализированных помещениях - для спортсменов. В свою очередь, второй этап снятия ограничений ориентировочно начнется в последней декаде июня. В этот период, в частности, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, и салоны красоты со строгим соблюдением правил безопасности.

"Планируем открыть доступ на детские и спортивные площадки. А также работаем над возможностью посещать отдельные парки, соблюдающие установленные стандарты безопасной деятельности. Работа над стандартами началась. Также планируем для второго этапа согласовать открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки", - объявил чиновник.

По словам Беглова, открытие общепита раньше, чем в июле, не предвидится.

Губернатор отдельно отметил, что по факту город снял ограничения, предназначавшиеся для первого этапа, раньше времени. Они касаются работы строек, промышленных предприятий, многофункциональных центров и нотариальных контор.

Отметим, что накануне, 8 июня, главный санитарный врач Наталия Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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