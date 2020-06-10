Экс-фигуранта "московского дела" Раджабова арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова на 18 суток, сообщает "Правозащита Открытки".

Раджабова задержали накануне на выходе из Пресненского суда. Случилось это из-за шествия в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, отбывавшего арест за одиночный пикет. В отношении Раджабова составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акций).

В феврале Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), признав виновным в том, что он бросил в сторону росгвардейца на митинге летом в Москве бутылку, но освободили от наказания, засчитав срок ареста. Сам потерпевший полицейский Максидов отказался считать себя таковым, поскольку бутылка ни в кого не попала, и уволился из МВД.