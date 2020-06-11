Ночью в Москве поймали художников, рисовавших граффити против поправок в Конституцию

Минувшей ночью в руки к столичным правоохранителям попались молодые люди, которых застали за рисованием граффити против внесения поправок в Конституцию, уведомляет "ОВД-Инфо".

Задержанных доставили в ОВД "Дорогомилово", однако позднее отпустили по домам без составления протоколов о правонарушении.

Более подробностей не сообщается.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.