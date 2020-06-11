Москвичу, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф в 15 тысяч вместо назначенного 10 тысяч

Дизайнер Константин Коновалов получил штраф в 15 тысяч рублей через портал госуслуг, хотя Савеловский суд Москвы назначил ему 10 тысяч.

"Зашел тут на Госуслуги. А мне штраф выписали на 15 тысяч рублей от ОВД Аэропорт. 5 тысяч за что добавили?" - задался вопросом Коновалов в Twitter.

Коновалова оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) после задержания 27 июля 2019 года. Коновалов оказался первым из более чем тысячи задержанных в тот день: он вышел на пробежку в центр Москвы за несколько часов до начала несогласованного митинга, и когда он пробегал мимо мэрии, силовики задержали его, повалив на асфальт и сломав при этом ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции, и оштрафовали.

Коновалов обращался с заявлением в СК, но там ему заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели "каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении" правоохранителями. Тогда Коновалов пожаловался на СК в Мосгорсуд, но он отклонил жалобу. В итоге дизайнер направил жалобу в ЕСПЧ.