18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:49

Москвичу, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф в 15 тысяч вместо назначенного 10 тысяч

фото ЗакС политика Москвичу, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф в 15 тысяч вместо назначенного 10 тысяч

Дизайнер Константин Коновалов получил штраф в 15 тысяч рублей через портал госуслуг, хотя Савеловский суд Москвы назначил ему 10 тысяч.

"Зашел тут на Госуслуги. А мне штраф выписали на 15 тысяч рублей от ОВД Аэропорт. 5 тысяч за что добавили?" - задался вопросом Коновалов в Twitter.

Коновалова оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) после задержания 27 июля 2019 года. Коновалов оказался первым из более чем тысячи задержанных в тот день: он вышел на пробежку в центр Москвы за несколько часов до начала несогласованного митинга, и когда он пробегал мимо мэрии, силовики задержали его, повалив на асфальт и сломав при этом ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции, и оштрафовали.

Коновалов обращался с заявлением в СК, но там ему заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели "каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении" правоохранителями. Тогда Коновалов пожаловался на СК в Мосгорсуд, но он отклонил жалобу. В итоге дизайнер направил жалобу в ЕСПЧ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20 мая, 18:57 Суд обосновал приговор Котову его "деструктивным поведением"

29 апреля, 14:50 Дизайнер, которому сломали ногу при задержании в Москве, подал жалобу в ЕСПЧ

26 февраля, 18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

26 февраля, 10:27 "И ранимые, и трепетные": Путин оправдал действия силовиков на акциях протеста в Москве

14 февраля, 18:27 Суд отклонил иск избитого на акции 3 августа москвича к МВД и Росгвардии

27 января, 13:37 Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

15 января, 18:19 Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

17 декабря 2019, 16:33 Суд отказался взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в пользу лапшичной

16 декабря 2019, 13:52 Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника

13 декабря 2019, 13:59 Соболь и Албуров проиграли суд ГБУ "Автомобильные дороги" по акции 3 августа


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:50 Шишлов предложил организовать видеонаблюдение за участками во время голосования по Конституции

12:28 Павел Шевцов назначен и. о. главы Россотрудничества

12:22 Эрмитаж, Русский музей, заповедники "Петергоф" и "Царское Село" начнут работать с 16 июня

11:50 "Заминировавший" КС РФ из-за депрессии петербуржец осуждён на 7 месяцев колонии

11:49 Москвичу, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф в 15 тысяч вместо назначенного 10 тысяч

11:45 Горизбирком набирает членов ТИК к голосованию по Конституции

11:26 На мэра Норильска завели дело о халатности из-за разлива топлива

11:16 Новый адвокат не смог прийти к консенсусу с историком Соколовым

10:46 Количество заражённых COVID-19 россиян превысило полмиллиона

10:31 Обвиненному в госизмене 79-летнему учёному Лапыгину одобрили УДО

10:06 Россияне обнаружили агитацию за поправки к Конституции на портале госуслуг

9:40 Столичный Арбитраж принял иск RT к Навальному, Соболь и учредителю Znak.com

9:14 Ночью в Москве поймали художников, рисовавших граффити против поправок в Конституцию

10 июня, 20:59 Беглов утвердил весеннюю корректировку бюджета

10 июня, 20:26 Удальцов уверен, что московская мэрия "наживалась" на карантине

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru