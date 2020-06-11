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Поправки в Конституцию

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13:14

Песков допустил обращение Путина к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Песков допустил обращение Путина к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин может обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам в Конституцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

В ответ на вопрос, планирует ли Путин лично разъяснить суть поправок, Песков сказал, что "их самым активным образом разъясняют те, кто был их инициатором", и президент "тоже неоднократно давал свои объяснения".

"Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - отметил Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. В ЗакСе Петербурга на заседании парламента 10 июня разгорелся спор, в котором оппозиция заявила, что голосование – это "так называемый мухлеж-обнулеж", а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал любить Россию как мать.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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