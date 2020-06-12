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Поправки в Конституцию

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18:01

Петербургских бюджетников заставляют открепляться от своих участков для голосования

фото ЗакС политика Петербургских бюджетников заставляют открепляться от своих участков для голосования

Начальники ГКУ "НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга", входящего в ведение комитета по градостроительству и архитектуре, требуют, чтобы их подчиненные открепились от своих избирательных участков, уведомил "Северо-Запад. МБХ медиа" один из сотрудников ведомства.

В качестве подтверждения он предоставил снимок соответствующего письма, отправленного заместителем директора НИПЦ Натальей Головиной. В документе приводится подробный инструктаж, как можно открепиться от своего участка и прикрепиться к ближайшему к месту занятости. Сообщение по корпоративной почте получили порядка 300 работников.

В свою очередь в НИПЦ оповестили, что рассылают подобные сообщения исключительно из-за ситуации с COVID-19.

"Для исключения возможного распространения коронавирусной инфекции сотрудникам комитета и подведомственным ему учреждениям предложено проголосовать на одном участке и в определенные дни, но это не значит, что гражданин не в праве проголосовать там, где ему удобно и в другой день", - отчитался заместитель директора НИПЦ Иван Нехорошев.

Напомним, перед выборами президента, прошедшими в 2018 году, глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в городе на Неве фиксировались двойные и тройные открепления от избирательных участков. Наблюдатели констатировали, что данное обстоятельство позволяло фальсификаторам прикрепляться, используя имена местных жителей, для того, чтобы в других регионах голосовать за нужного кандидата.

Добавим, Памфилова категорически открещивается от того, что бюджетников якобы заставляют участвовать в голосовании по Конституции. Информацию изучает ЦИК.

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