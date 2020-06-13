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Поправки в Конституцию

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14:54

Шульман: Голосование по поправкам будет большим продленным позорищем

фото ЗакС политика Шульман: Голосование по поправкам будет большим продленным позорищем

Политолог Екатерина Шульман, сопоставляя последние рейтинги главных властных фигур и предстоящее недельное голосование за обновленную Конституцию, отметила, что нынешнее российское руководство все более явственно находится в буквальном смысле между молотом и наковальней и что теперь каждый "электоральный" шаг ухудшает его положение.

"Так называемого "крымского большинства" больше не существует, и в этой ситуации всякое лыко в строку: то, что раньше пропускалось мимо ушей, теперь имеет вид "вы сами для себя это придумали, сами для себя это и нарисовали, мы тут ни при чем". Возмущенные избиратели не пойдут штурмовать Кремль. Но. Процедуру провести можно, но политической выгоды из нее извлечь нельзя, из нее можно извлечь только политический убыток, и это видно уже сейчас", - рассудила она в интервью телеканалу RTVi.

Если выражаться проще, отдельно оговорила Шульман, то, по сути, Кремль создал себе множество проблем, которые еще "аукнутся" осенью.

"Голосование будет сопровождаться многочисленными скандалами, до, во время и после, это будет, ненаучно выражаясь, большое, продленное и публичное позорище", - прогнозирует ученый.

Самый плохой для всех, по мнению политолога, вариант, это новая волна заболеваемости осенью и вместе с ней еще более серьезное падение популярности власти, а потому - вынужденные перенос или даже отмена региональных выборов.

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