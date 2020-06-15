Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский направил обращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. В нем он говорит о ставших ему известными случаях принуждения так называемых бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.

Политик перечисляет 13 государственных учреждений, где, по его сведениям, имела место соответствующая разнарядка. В этом списке, в частности, оказались метрополитен, филармония, несколько школ и библиотек. Вишневский называет происходящее "абсолютно противозаконными действиями", прося главу ЦИК проверить информацию и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Ранее Памфилова отрицала факт организованного принуждения кого бы то ни было к голосованию, а также противоречиво высказывалась об агитации за поправки.

Плебисцит будет проходить в течение целых семи дней - с 25 июня по 1 июля. Голосовать можно будет дистанционно.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.