Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня, 17 июня, занял пост врио генерального директора в петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", о чем говорится на сайте завода.

Отставка Орлова случилась в апреле. Ей предшествовали напряженные отношения с поморским населением и, в частности, открытый конфликт с протестующими экоактивистами на станции Шиес.

Примечательно, что бывший петербургский губернатор Георгий Полтавченко тоже вскоре своей отставки обрел высокую должность в Объединенной судостроительной корпорации. В ней он возглавляет совет директоров.

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