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17 июня, 18:34

Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

фото ЗакС политика Бывший архангельский губернатор Орлов возглавил петербургский завод "Северная верфь"

Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня, 17 июня, занял пост врио генерального директора в петербургском судостроительном предприятии "Северная верфь", о чем говорится на сайте завода.

Отставка Орлова случилась в апреле. Ей предшествовали напряженные отношения с поморским населением и, в частности, открытый конфликт с протестующими экоактивистами на станции Шиес.

Примечательно, что бывший петербургский губернатор Георгий Полтавченко тоже вскоре своей отставки обрел высокую должность в Объединенной судостроительной корпорации. В ней он возглавляет совет директоров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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