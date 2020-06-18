18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18 июня, 11:29

Кац хочет восстановить репутацию либералов

фото ЗакС политика Кац хочет восстановить репутацию либералов

Оппозиционный политик Максим Кац объявил о желании создать новую либеральную партию, поскольку существующие сегодня его не устраивают: в частности, "Яблоко", на его взгляд, в последнее время заметно ослабело. Говоря об этом, он признался, что не боится слово "либерал", которое за годы телепропаганды превратилось фактически в ругательство, и не собирается скрывать своих подлинных воззрений от избирателя. Между тем, отмечает он, почти все остальные политики стесняются показываться рядом с понятием "либерализм".

"Никуда не уйдешь от этого. Это же описывает ценности наши. Я считаю, что если людям нормально объяснить что такое либерализм, почему мы либералы и за нас нужно голосовать, и почему, скорей всего, вы либералы, кто слушает, — люди это поймут и проголосуют. И, вообще, весь мой опыт избирательных компаний и политической деятельности, что если ты честно говоришь то, во что ты веришь, то людям это нравится", - отметил он в интервью, данном "Эху Москвы".

При этом, по мнению Каца, невозможно спорить с тем, что президент Владимир Путин и менее крупные фигуры в стране "изрядно покатались" на теме либерализма и самом термине.

Отметим, что на текущей неделе заметным событием с участием Каца стали дебаты с Алексеем Навальным на тему предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Кац - убежденный сторонник протестного голосования.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

13:10 Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

12:47 Екатеринбургский УИК в полном составе отказался работать на голосовании по Конституции

12:40 Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

9:50 Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты сообщать гражданам о голосовании по Конституции

18 июня, 22:06 Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

18 июня, 21:03 Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

18 июня, 20:58 Шендеровича удручает нежелание оппозиции договориться о тактике голосования по поправкам

18 июня, 18:59 Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

16:26 Представители ТЦ вновь призвали Роспотребнадзор разрешить им открыться

16:01 Вавилину вызвали в прокуратуру по жалобе представителя главы Госпиталя для ветеранов войн

15:53 Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят красно-белым в День медработника

15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

15:00 Смольный: Открывать туристический сезон в Петербурге преждевременно

14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

14:40 "Больше 6 недель борьбы, больше месяца на ИВЛ": COVID-19 погубил завотделением в больнице Святого Георгия

14:31 Амосов призвал освободить задержанного конкурента Лукашенко на выборах в Беларуси

14:11 На столичный парад Победы приедет президент Белоруссии с семьёй

13:53 Анонимный лжеминер угрожает судам Петербурга и отказывается агитировать за "референдум"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru