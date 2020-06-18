Смольный напомнил о запрете на продажу спиртного на "Алых парусах"

В администрации Петербурга решили, что несмотря на то, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в этом году в режиме COVID-ограничений, а именно - в ТВ-формате, розничная продажа алкоголя будет запрещена, оповестили в комитете по промышленной политике.

Запрет на реализацию спиртного будет установлен с 22:00 26 июня по 11:00 28 июня.

Ограничения не коснутся магазинов duty free и общепита, однако кафетерии по-прежнему и так будут закрыты из-за принятых эпидемиологических мер.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как будут проходить "Алые паруса". В частности, бриг в этом году будет путешествовать не по Неве вдоль стрелки ВО и Дворцовой набережной, а в акватории Финского залива.