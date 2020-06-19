Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты сообщать гражданам о голосовании по Конституции

Глава Росавиации Александр Нерадько потребовал, чтобы авиаперевозчики и аэропорты уведомляли пассажиров о предстоящем плебисците по Конституции, информируют "Ведомости".

Соответствующее указание дано в письме, разосланном территориальным управлениям Росавиации. Нерадько настаивает, чтобы сведения о голосовании размещались на сайтах и бортовых журналов авиакомпаний, на стойках регистраций, в зонах прилета и вылета. Более того, пассажирам самолетов следует транслировать аудио- и видеопослание о плебисците через "кресельные" компьютеры.

Однако, пишут "Ведомости", Росавиация является регулятором гражданской авиации, контролирующим безопасность полетов, в связи с чем не имеет права устанавливать такие требования. Несмотря на это, в письме Нерадько настаивает, чтобы начальники территориальных управлений Росавиации поставили выполнение поставленной им задачи на личный контроль.

Голосование по внесению изменений в Основной закон страны состоится 1 июля.