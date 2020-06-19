Екатеринбургский УИК в полном составе отказался работать на голосовании по Конституции

В Екатеринбурге участковая избирательная комиссия №1503 в полном составе отказалась участвовать в организации процесса голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Голос".

Члены УИК решили отказаться от работы на голосовании из-за эпидемии коронавируса. На заседании 16 июня 11 членов из 12-ти проголосовали за такое решение.

Член УИКа с правом решающего голоса Владислав Постников пояснил, что основная причина – "нежелание подвергать риску своё здоровье, здоровье других людей и увеличивать шансы распространения коронавируса в период пандемии".

"Я считаю это поступок гражданский. И я горжусь, что в моём городе живут люди, способные на подобные действия", - добавил Постников.

По словам члена УИКа, после заседания всех членок комиссии обзванивали представители ТИКа и просили вернуться к работе, а после отказа это сделать предлагали выйти из состава УИКа. В Облизбиркоме заявили, что не вся комиссия решила отказаться от работы над организацией голосования, поскольку заявления на выход из состава УИКа написали пять человек.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, фактически оно начнется с 25 июня.