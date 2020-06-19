С 20 июня в Новгородской области возобновят работу некоторые музеи

Начиная с 20 июня на территории Новгородской области вновь откроют свои двери для посетителей объекты Новгородского музея-заповедника - музеи и галереи в Старой Руссе, Боровичах и селе Кончанско-Суворовское Боровичского района.

Для каждого учреждения культуры установили предельный лимит на посетителей на один сеанс - от двух человек в Кухонном флигеле усадьбы А.В. Суворова в Кончанско-Суворовском до 28 человек в Музее истории города Боровичи и Боровичского края. Посещение музеев возможно только в масках.

Кроме того, посетителей могут принять региональные Дом-музей Ф.М. Достоевского и Музей романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе, старорусский Музей Северо-Западного фронта, краеведческий музей города.

Музейные объекты в Великом Новгороде, в том числе Музей деревянного зодчества "Витославлицы", остаются недоступными для посещения.

В открытых же возможны экскурсии для групп не более пяти человек, а в Старой Руссе, Боровичах и Кончанско-Суворовском уже с 17 июня возобновлены уличные экскурсии.