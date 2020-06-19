Амосов призвал освободить задержанного конкурента Лукашенко на выборах в Беларуси

Депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов потребовал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико из-под ареста.

Бабарико задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель назвал его "непосредственным руководителем противоправной деятельности" в Белгазпромбанке, который Бабариков возглавлял на протяжении 20 дней. До этого против ряда бывших и нынешних сотрудников банка возбудили дело о неуплате налогов и отмывании денег. Президент Беларуси Александр Лукашенко после этого заявил, что властям страны удалось "сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси", который мог бы "привести страну к некоему майдану".

Амосов обратил внимание на то, что, по данным интернет-опросов, половина жителей Беларуси хотела бы проголосовать за Бабарико. Он связал арест белорусского оппозиционера с "высокой вероятностью его высокого результата на предстоящих президентских выборах". Петербургский депутат призвал белорусов голосовать за других оппозиционеров, если Бабарико не попадет в избирательные бюллетени.

"Надеюсь, что в этих условиях белорусское общество ответит ещё большей активностью на выборах и голосованием за других оппозиционных кандидатов. А они обязательно будут", - сказал Амосов.

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