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Поправки в Конституцию

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19 июня, 19:49

Актриса с плаката к голосованию по Конституции была против использования фото в политагитации

фото ЗакС политика Актриса с плаката к голосованию по Конституции была против использования фото в политагитации

Актриса, участвовавшая в съемках для плакатов к голосованию по Конституции, в разговоре с  "Открытыми медиа" рассказала, что перед съемками требовала, чтобы ее изображения не использовались для политической рекламы.

По словам Анастасии, она проходила кастинг для социальной рекламы и указывала в контракте до начала съемок, что ее изображения не должны использоваться в политической рекламе. О том, что фото с ней используют в агитации за поправки, она узнала уже когда плакаты висели в Москве.

"В договоре я прописала, что нельзя использовать в политических целях. Но, по словам юриста, к рекламе на баннерах не придраться. Да и у меня отболело все по этом поводу уже", — сказала Анастасия.

По ее словам, фотосессия шла в спешке, буквально "срочно искали людей, снимали в ночи". "Бабушку снимали с ребёнком, собаку и прочую красоту, что тут вообще может быть подозрительного?" - рассказала она. Проводившие съемку люди, говорит Анастасия, сообщили, что снимки будут использоваться в социальной рекламе, но какой именно, она не помнит.

Сама Анастасия считает голосование по поправкам нелегетимным и не собирается в них участвовать. Ей не понравилось ее появление на плакатах.

Ранее журналисты обнаружили, что для одного из плакатов к голосованию по Конституции было использовано стоковое изображение девочки. Это же фото использовали для рекламы бара, банка, сотового оператора, партии и других.

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