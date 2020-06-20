"Движение демократического обновления" призвало сторонников не голосовать досрочно по поправкам в Конституцию

"Движение демократического обновления" опубликовало заявление, в котором призвало своих сторонников голосовать по поправкам в Конституцию именно в день голосования, а не досрочно.

Участники движения опасаются, что есть "большая вероятность фальсификации результатов голосования 25-30 июня и потери таким образом голосов, поданных против поправок". Движение выступает за сохранение действующей Конституции в неизменном виде.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Координатор "Наблюдателей Петербурга" Глеб Чипига в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал о планах организации по контролю за голосованием.