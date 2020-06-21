Путин представил свои мысли по поводу очередного выдвижения в президенты

Президент Владимир Путин, находящийся у власти последние двадцать лет, заметил, что еще не знает, как распорядиться правом своего "обнуления", которое ему предоставляет новая утвержденная редакция Конституции.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - воспроизводит его слова ТАСС.

Отметим, что на плакатах и в роликах, повсеместно "продвигающих" более двухсот поправок в Конституцию, как правило, стараются умалчивать о том, что Путин получает законное право избираться вновь. Проголосовать за это россиянам предлагают с 25 июня по 1 июля.