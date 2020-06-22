Кадырова печалят разговоры о самой возможности появления преемника у Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров, часто подчеркивающий свою исключительную лояльность лично к президенту Владимиру Путину, опубликовал новый пост в Telegram на эту тему. По его признанию, сами по себе разговоры о смене действующего лидера, правящего уже 20 лет, "неуместны", а поправки в Конституцию все до единой, как он считает, правильны и полезны. Путин в новом сочинении Кадырова также удостаивается определения "верного сына России".

"Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика", - написал кавказский политик.

В желаемых для себя результатах голосования по поправкам, которое будет проходить семь дней, Кадыров не сомневается.