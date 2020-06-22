На Лубянке в Москве задерживают политических активистов с плакатами

Правоохранители разогнали акцию, на которой ее участники выражали несогласие с преследованием граждан по политическим мотивам и, в частности, с приговорами фигурантам дела "Сети"* и административный арест, доставшийся издателю "Медиазоны" Петру Верзилову. Засняло проблему издание "МБХ Медиа".

Не менее десяти человек задержаны за участие в протестной акции.

Несмотря на постепенное снятие карантинных мер, разрешенное Конституцией право собираться мирно и без оружия даже в форме одиночных пикетов до сих пор не признается силовиками.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России