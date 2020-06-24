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13:16

"Коммунисты России" требуют сохранить маленькие рюмочные

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют сохранить маленькие рюмочные

Поддержанная большинством депутатов петербургского ЗакСа инициатива, ужесточающая правила работы для рюмочных-"наливаек", встретила протест у местного отделения партии "Коммунисты России", которое возглавляет Сергей Малинкович. В невозможности посетить маленькое заведение ради оперативного употребления дозы спиртного он усматривает несправедливость, причем даже с нетипичных для коммуниста позиций: так, в частности, проявляется его забота о частных предпринимателях. Однако, это, по его мнению, лишь часть проблемы.

"Маленькие рюмочные Питера — неотъемлемая часть городской культуры, менталитета, это наша фишка и нельзя позволить уничтожить ее! Альтернативой закрытию рюмочных должны стать правила для владельцев — проводить дезинфекцию, ограничивать количество посетителей, не выпивать вместе с посетителями и т.д. Все-же пандемия когда-то закончится, а выпить человеку рабочему после работы хочется регулярно!", - рассудил политик.

Малинкович утверждает, что дом - не самая оптимальная локация для принятия алкоголя, поскольку там имеют место "дети, тёща, то-сё". Он также предлагает отпускать в такого рода заведениях не более 150 граммов крепких напитков за день одному клиенту, правда, как за этим эффективно следить, не уточняет.

Согласно новому законопроекту, минимальная площадь для "разливаек" должна составлять не менее 50 кв. метров вместо действующего в настоящее время норматива в 20 кв. метров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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