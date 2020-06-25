"Развелось либерастов": Зампред ТИК 24 придумал свои правила для журналистов

На избирательном участке №1545 заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии №24 (Невский район, Петербург) Павел Дмитриев попытался помешать работе корреспондента ЗАКС.Ру. Он требовал предъявить письменное редакционное задание и запрещал доставать из кармана смартфон, угрожая судом.

Дмитриев появился на территории участка №1545 около 8-45, когда несколько членов УИК планировали отправиться с передвижной урной на производственные предприятия. Зампред ТИК был без средств индивидуальной защиты.

Он потребовал у корреспондента ЗАКС.Ру предъявить письменное редакционное задание, заявив, что этого от журналистов требует некий "закон о едином дне голосования". Кроме того, он не разрешил вести видеосъемку в помещении УИК, мотивируя это тем, что здесь будут голосовать военные. На тот момент на участке не присутствовало ни одного избирателя.

Когда журналист пытался записать требования члена комиссии на видео, он попытался выхватить из его рук телефон со словами:" Ты чего не понял? Здесь запрещено, идиот. Тебе сказано. Ты не понимаешь русских слов?"

Он предложил присутствовавшему полицейскому вывести журналиста за нарушение "закона Российской Федерации о съемке". Делать этого сотрудник МВД не стал.

Дмитриев также заявил, что журналист вообще не в праве доставать из кармана смартфон, так как им якобы можно снять на видео какого-нибудь военного.

Корреспондент демонстративно положил на стол смартфон и продолжил выполнять свою работу.

- Развелось либерастов. За правду боретесь, а законов не знаете, - бросил раздражённо представитель ТИК.

Члены УИК вели себя корректно и никаких претензий сотруднику СМИ не предъявляли.

В Городской избирательной комиссии Петербурга сообщили ЗАКС.Ру, что уже разъяснили представителю ТИК №24, что журналисты имеют право находиться на участке и освещать процесс голосования.

Через некоторое время Дмитриев подошёл вновь и попросил на него не обижаться, объяснив, что от напряжённой работы у него проблемы с нервами. Приехавший позже на участок председатель ТИК №24 Алексей Садофеев также принес свои извинения представителю СМИ.

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию, стартовавшее 25 июня, будет длиться еще неделю - до 1 июля.

Сергей Еремеев