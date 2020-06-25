Явка на электронном голосовании по Конституции в Москве за первый час составила 5%

С начала электронного голосования по внесению изменений в Конституцию в Москве явка составила лишь 5%, уведомляет РИА "Новости".

В свою очередь "Открытые медиа" добавляют, что за час за или против поправок высказались лишь 494 человека, хотя на утро было подано почти 65 тысяч бюллетеней.

Помимо членов Территориальной избирательной комиссии, за ходом электронного плебисцита в Москве следят также представители СМИ. При этом, отмечают ОМ, пока что на участок не пришел ни один из официально назначенных наблюдателей.

В Петербурге также открылись участки для голосования: к примеру, в Пушкине люди "волеизъявляются" на улице.