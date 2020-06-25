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13:25

В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

фото ЗакС политика В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

Член Городской избирательной комиссии Петербурга Олег Зацепа заявил, что не считает проблемой то обстоятельство, при котором для участия в голосовании по Конституции избирателей открепляют от своих участков, при этом превентивно не информируя их. Официально известно, по его словам, лишь об одном таком случае.

"Доверия заслуживает пока одно такое обращение, которое сейчас направлено для проверки в ТИК. Если, не дай бог, выяснится факт такого документа, то материалы будут переданы в Следственный комитет. Если выяснится, что это какой-то технический сбой, то в любом случае мы определимся с его причинами", - отчитался Зацепа во время брифинга ГИК.

Горизбирком, добавил он, принял необходимы меры для того, чтобы свести к минимуму все злоупотребления.

"Системной проблемы мы в этом не видим пока", - резюмировал Зацепа.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении к участию в плебисците. Всего поступило 23 жалобы.

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