18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:11

Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

фото ЗакС политика Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Общественной палаты высказал свою позицию относительно возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, о котором в последнее время говорится в СМИ и социальных сетях. Для него это - неприемлемая форма организации плебисцита.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - цитирует высказывания главы государства РИА "Новости".

Отметим, что, в свою очередь, глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко склонен предполагать, что сведения о "принудиловке" - фейк, основываясь на том допущении, что "все может быть фейком". Ранее пять депутатов ЗакСа просили губернатора Александра Беглова каким-либо образом остановить давление на бюджетников, которых заставляют идти на стартовавшее 25 июня голосование.

Примечательно, что в России отменен нижний порог явки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:20 В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

14:54 "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

14:33 Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

13:55 Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

13:25 В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

12:30 Журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

12:02 Во Владивостоке участок для голосования сделали из багажника в авто

11:59 Комитет "НЕТ!" призвал Навального, Явлинского и Дудя отказаться от бойкота голосования по поправкам

11:33 Явка на электронном голосовании по Конституции в Москве за первый час составила 5%

11:02 В Пушкине голосование по Конституции проводят во дворе


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:39 Возле Мариинского театра после капитального ремонта открылся Торговый мост

16:31 "Немедленно освободить!": "Мемориал" признал шамана Габышева политзаключенным

16:20 В Шушарах заметили вывеску избиркома на автомобиле

15:53 Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие

15:21 За развратные действия со школьницей активистов "Весны" отправили в колонию строгого режима

15:11 Путин выступил против накрутки явки на голосовании по поправкам

14:54 "Всё может быть фейком": ГИК пообещал изучить информацию о принуждении к голосованию

14:49 В Петербурге производство автомобилей упало на треть

14:33 Памфилова о двойном голосовании Лобкова: Прям специально "подарки" готовились

14:27 Дом трудолюбия в Кронштадте признали историческим памятником

13:55 Памфилова: Мы разработали меры по обеспечению безопасности голосования, аналогов которым нет в мире

13:25 В ГИК не видят "системной проблемы" в откреплении избирателей от участков, оформляемом без их ведома

13:00 "Пулково" заработает в штатном режиме с 1 июля

12:55 Кирилл Рогов: Путин пытается воссоздать в России "правильные" 1970-е годы

12:30 Журналист "Дождя" смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru