Уставной суд решит, имеет ли правительство Петербурга право вводить штрафы за отсутствие масок

Уставной суд принял к рассмотрению иск депутатов петербургского Заксобрания, преследующих намерение установить легитимность установления в городе штрафов за отсутствие средств индивидуальной защиты, а также требовавших разъяснить, что Смольный понимает под "правилами поведения", устанавливаемыми при режиме повышенной готовности.

Заявителями по делу выступили парламентарии Максим Резник, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Борис Вишневский и Александр Рассудов.

Депутаты просят суд изучить, насколько уставу города на Неве соответствуют закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге" и постановление правительства №121, вводящее все "антивирусные" ограничения.

Среди прочего, закон наделяет Смольный правом устанавливать правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В свою очередь заявители указывают, что на легитимном уровне термин "правила поведения" не определен, и, следовательно, непонятно, что именно чиновники могут "навязывать" гражданам.

Помимо прочего, депутаты находят не до конца понятными основания для введения санкций за пребывание горожан в общественных местах и транспорте без СИЗ: в постановлении за номером "121" отсутствует определение "средств индивидуальной защиты".

Обязательный "масочный" режим был установлен в Петербурге начиная с 12 мая. С 1 июня мера приобрела рекомендательный характер.

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