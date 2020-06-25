Ройзман развенчал тезис о том, что на голосовании по поправкам власть ждет только бюджетников

Политик Евгений Ройзман рассказал о своих спорах с теми, кто зовет людей на стартовавшее 25 июня голосование по поправках в Конституцию для того, чтобы проголосовать против их принятия. Распространенным доводом, отмечает он, стал тот, согласно которому власть якобы не заинтересована в общей явке, а заинтересована в приводе только своего электората, и что поэтому нужно испортить ей победу. Этот тезис политика никак не убеждает, в связи с чем он попытался его опровергнуть.

"Милые мои, когда нагоняют явку, гонят всех чохом. Никто не разбирает, за или против, просто явку нагоняют всеми способами - устраивают карнавалы, концерты, лотерею, буфет, розыгрыш. А когда нужно, чтобы пришли только свои, любой политтехнолог знает - явку сушат. То есть, ни одного упоминания о мероприятии, никакой рекламы вообще, потому что в этом случае приходят только те, кого привели за руку. Мы наблюдаем абсолютно обратное", - аргументировал он свою "бойкотную" позицию на собственном YouTube-канале.

По словам бывшего екатеринбургского мэра, пустые участки - это "страшный сон для организатора выборов". В свою очередь, та необычная форма, в которой россиянам на этот раз предлагается проголосовать, представляет собой для Ройзмана самое настоящее шоу, а задача любого шоу, по его мнению, состоит в том, чтобы собрать как можно более широкую толпу.