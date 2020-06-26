Председатель УИК №1620 жалуется на отсутствие оборудования для уличного голосования

Председатель УИК №1620 Василий Киореско сообщил ЗАКС.Ру, что им никто не выдал шатёр или раскладные столы. Поэтому, по его словам, комиссия вынуждена проводить уличное голосование по поправкам в Конституцию на одном столике.

26 июня участковый избирком организовал плебисцит во дворе дома №8 по улице Ленина. На уличном участке нет кабинки для голосования и информационных стендов.

- У нас есть ширма на участке настольная, но она больше этого стола. Тут это бы все разместить: маски надо разместить, перчатки надо разместить, септик надо разместить, список должен уместиться. Не знаю, если на следующие выборы эта идея не отпадёт, может быть, они оборудование и выдадут. По идее должны быть раскладные столики, шатёр... А мало ли дождь пойдёт, как нам сидеть? Хорошо, с погодой повезло, - рассказал Киореско.

По его словам, сейчас у комиссии только два наблюдателя на участке в помещении. Глава УИК сообщил, что о работе с 8:00 до 20:00 стало известно только 24 июня, а у многих наблюдателей есть работа:

- Нам Общественная палата через ТИК дала список этих людей, мы обзвонили, они сказали: "Мы сможем 1 числа, как и запланировали, в выходные сможем. А в другие дни будет как? Мы работаем", - говорят.

Он добавил, что также приходится регулярно созваниваться с участком и сообщать друг другу данные проголосовавших, чтобы не допустить двойного голосования. Председатель делает это после каждого проголосовавшего, а также принимает звонки с участка в помещении

Киореско рассказал, что заявку на голосование во дворе присылает председатель домового совета. 26 июня УИК рассчитывает, что отдать свой голос по поправкам во двор придёт около 150-200 человек. Киореско отметил, что 25 июня в другом дворе проголосовало около 150 человек - в основном, пожилые люди.

София Саттарова