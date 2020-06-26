"Я даже не рада": Омичка выиграла квартиру на голосовании по Конституции

В рамках учрежденной по случаю голосования по Конституции лотереи 59-летняя омичка Анна Ганева стала победительницей в лотерее и выиграла квартиру, уведомляет NGS55.ru. Примечательно, но женщина является председателем одной из участковых комиссий.

Соглано опубликованной во "ВКонтакте" информации, размещенной в паблике "Мой регион", Ганева систематически участвует во всех проводимых голосованиях. Лотерейную жилплощадь омичка намеревается презентовать внуку.

"Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем", - сетует Ганева.

Указывается, что квартира будет находиться в омском микрорайоне "Рябиновка".

Позднее местные СМИ уточнили, что пенсионерка является председателем участковой избирательной комиссии № 1352.

"Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча", - негодует счастливая обладательница жилья.

Следует отметить, что в рамках социальной акции "Мой регион", проводимой в Омске, разыгрывается порядка 50 тысяч призов, в числе которых - квартиры, автомобили и бытовая техника. Лотерея проводится при поддержке регионального Союза организаций торговли и Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.