УИК Петроградского района рекомендательно "запрещает" вход избирателей без масок

На двери участковой избирательной комиссии №1635 (Петроградский район) висит объявление: "Вход в избирательный участок без масок и перчаток запрещён", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Председатель УИК Олег Иванов заявил, что это только рекомендация - пускают они, конечно, всех.

- Когда высказываешь рекомендацию, ей никто не следует. Понятно, что это никак не наказывается, не преследуется, не ограничивается. Если человек пришёл [без маски], мы ему предлагаем взять, - сообщил Иванов ЗАКС.Ру.

На вопрос корреспондента о том, не откажется ли какой-то избиратель идти голосовать после такого объявления, председатель отрицательно покачал головой. Иванов отметил, что большинство граждан все же приходит в средствах индивидуальной защиты.

В остальном участок практически образцово-показательный: на столах разложены средства защиты, сидят наблюдатели, подготовлена зона для СМИ, стенды с информацией, даже есть старая версия Конституции с отметками, куда какую поправку планируется вносить.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля.

София Саттарова