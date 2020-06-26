Макаров: Люди стали главными инициаторами и авторами поправок

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров призвал горожан принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, пообещав, что с 1 июля начнется новый этап в жизни России. Мотивирующее видео было опубликовано на сайте городского парламента 26 июня.

"Цель конституционных изменений проста: быть "на одной волне" с людьми, слышать и понимать запросы и нужды простого человека, имя которому – народ. Именно люди стали главными инициаторами и авторами поправок", - заявил Макаров.

Как и в прошлом своем видео, он перечислил смысл наиболее значимых, по его мнению, новелл Конституции: о суверенитете, о традиционных ценностях, о статусе русского языка и так далее. О "поправке Терешковой", "обнуляющей" президентские сроки Владимира Путина председатель городского парламента ничего не сказал.

Напомним, плебисцит по изменению Конституции начался 25 июня и продлится до 1 июля включительно. За первый день в Петербурге проголосовало 9% от числа избирателей.

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